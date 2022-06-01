Москва, 1 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Линия Вашингтона на военную поддержку киевского режима в конфликте на Украине является беспрецедентной и опасной. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести — как они сами это говорят — стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рябков уточнил, что сложившаяся в настоящий момент ситуация ничего не изменила в оценках российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ценит объективную позицию Китая по ситуации, сложившейся в данный момент на Украине.