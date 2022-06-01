Москва, 1 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Большое пополнение боевого состава ожидает в 2022 году Тихоокеанский флот (ТОФ) России: три подводные лодки, два тральщика и корвет. Об этом начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил 1 июня журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду ракетного корвета проекта 20 380 «Ретивый» в Санкт-Петербурге

Он отметил, что освоение новых надводных кораблей и подводных лодок входит в число важных задач летнего периода обучения. До конца года на флот поступят третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

«Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков, «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов», проекта 12 700 «Александрит», — сказал Колесников.

Ещё одно пополнение флота — корабль проекта 20 380 корвет «Резкий». Это четвёртый по счёту корабль, сейчас он проходит швартовые испытания.

Колесников добавил, что главное мероприятие боевой подготовки в этом периоде — участие сил флота в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022».

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