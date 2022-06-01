Брянск, 1 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в региональном оперативном штабе. выписано с выздоровлением 24 человека.

Gov-murman.ru Анализы

Всего в Брянской области подтверждено 161 916 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 157 658 человек. Скончались от осложнений при инфекции 4026 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за сутки.

Лаборатории региона провели 1 894 947 исследований на коронавирус.