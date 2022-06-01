Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Новой жертвой клещей в Ростовской области стал житель Пролетарского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

С начала 2022 года к медикам за помощью после укусов клещей обратились 1 605 человек, из них 683 ребёнка в возрасте до 14 лет. Эти показатели меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Ростове-на-Дону (309), Шахтах (111), Таганроге (110), Волгодонске (99), Новошахтинске (81), Сальском (54), Семикаракорском (58), Песчанокопском (46), Неклиновском (40) районах.

На Дону зарегистрировано три лабораторно подтверждённых случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), от чего скончались два человека — жители Новошахтинска и Пролетарского района. Три жителя Ростова-на-Дону заразились иксодовым клещевым боррелиозом.