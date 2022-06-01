Москва, 1 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Риски прямого столкновения России и США увеличиваются из-за любых поставок американского оружия Украине. Об этом 1 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Он рассказал РИА Новости, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери Киева в ходе боевых действий составляют 60-100 человек убитыми и около 500 ранеными.