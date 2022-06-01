Севастополь, 1 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В курортный сезон 2022 года в Севастополе будет официально работать 24 пляжа. Об этом сообщил департамент городского хозяйства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Для отдыха горожан и гостей города будут доступны пляжи «Солдатский», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквамарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионат «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пансионат «Радость», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка».

Официальный купальный сезон начнётся 15 июня и завершится 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Михаил Развожаев прокомментировал закрытие для посещения нескольких городских пляжей.