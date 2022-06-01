Баку, 1 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Баку на территории «Экспоцентра» 1 июня стартовала 27-я международная выставка «Нефть и газ Каспия». Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Сообщается, что на открытии мероприятия выступил президент республики Ильхам Алиев. Он отметил, что выставка привлекла международное внимание к Азербайджану, а также играет важную роль в вопросах энергетической безопасности для ряда стран.

«Южный газотранспортный коридор уже действует, теперь нам необходимо работать над тем, как выстроить новые мосты, новые связи, интерконнекторы, и как расширить наше присутствие на европейском газовом рынке», — сказал Алиев.

Он добавил, что в свете последних событий резко вырос спрос на азербайджанскую нефть.

Стоит отметить, что выставка «Нефть и газ Каспия» будет идти до 4 июня. В Баку её называют наиболее важным мероприятием в нефтегазовой и энергетической сфере Каспийского региона. В ней также принимают участие порядка 60 российских компаний.