Ижевск, 1 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Культура» в Сарапульском районе выявили нарушения. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Фото министерства культуры Калужской области Новый автоклуб у Дома культуры Куйбышевского района

Было установлено, что в рамках нацпроекта был приобретен автоклуб — передвижной культурный центр для работы в населенных пунктах района, где стационарные дома культуры отсутствуют. При этом в связи с отсутствием горюче-смазочных материалов автоклуб простаивал с октября прошлого года. В 2022 году по этой же причине не было проведено около 20 запланированных мероприятий.

Главе Сарапульского района внесено представление об устранении нарушений. Начальник отдела культуры Администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры только в мае автоклуб провел 18 выездных мероприятий. В настоящее время выделенный объем горюче-смазочных материалов является достаточным для дальнейшей бесперебойной работы автоклуба.

Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту в 2020 году Удмуртия приобрела восемь автоклубов. На эти цели из федерального бюджета было направлено 39,5 млн рублей. Таким образом, средняя стоимость автоклуба составляет около 4,9 млн рублей. Автоклубы получили Балезинский, Глазовский, Увинский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Завьяловский и Воткинский районы.