Новосибирск, 1 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 1 июня, во всех районах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

t. me/nsk54_official День защиты детей в Новосибирске

«В Новосибирске это особый день — в городе на различных площадках организованы мероприятия для наших детей. Зоопарк также гостеприимно открыл свои двери и принимает бесплатно юных новосибирцев. Ещё одна добрая ежегодная традиция — открытие рабочего сезона детской железной дороги, — отметил мэр Анатолий Локоть. — С этой минуты лето в Новосибирске считается открытым».

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило уже прошли экологические конкурсы, мастер-классы и концертные выступления детских творческих коллективов. Состоялось открытие 18-го сезона работы Детской железной дороги.

По официальным данным, в муниципальных учреждениях сферы культуры запланировано более 120 культурно-досуговых, игровых и спортивных мероприятий.