Махачкала, 1 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Дагестане перешел на работу в «Дагдизель» бывший первый заместитель председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев. Его назначили заместителем директора завода, о чем он сам сообщил 31 мая в своем Telegram-канале.

ИА REGNUM Назначение

Напомним, АО «Дагдизель» является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Это одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. На посту замдиректора завода Эмеев будет курировать вопросы развития и привлечения инвестиций.

Батыр Эмеев ранее работал заместителем министра промышленности и энергетики Дагестана, затем возглавлял ведомство, а в 2020 году был назначен первым заместителем председателя правительства Дагестана.

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