Москва, 1 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение воспитания и развития детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается включить в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей представителей органов исполнительной власти субъекта РФ в области культуры, в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере туризма.

Кроме того, предлагается предоставить руководителям регионов возможность включать в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей иных представителей органов государственной власти России, например, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ по делам молодежи.

Яровой очевидно, что активное участие учреждений культуры, спорта и туризма будет способствовать полноценному воспитанию детей и их развитию.

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