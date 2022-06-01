Москва, 1 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Россия ценит объективную позицию Китая по ситуации, сложившейся в данный момент на Украине. Об этом 1 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Высоко ценим взвешенную, непредвзятую позицию китайских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее. Ощущаем поддержку Пекина в работе по отстаиванию принципиальных российских подходов к формированию архитектуры безопасности в Европе», — сказал он.

Также Лавров отметил, что развязанная странами Запада гибридная война против России способствует появлению новых возможностей для расширения российско-китайского сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нынешнее обострение международных отношений обсудили глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха в ходе встречи в Эр-Рияде.