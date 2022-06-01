Ульяновск, 1 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска в новых образовательных учреждениях в рамках реализации национальных проектов создадут почти 1 тыс. мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области Алексея Русских по итогам осмотра строящихся социальных проектов.

https://ulgov.ru/ Губернатор Алексей Русских посетил строящиеся социальные объекты в Ульяновске

Глава региона побывал на площадках строящихся социальных объектов и обсудил с руководством города и профильных ведомств планы по развитию района. Губернатор акцентировал внимание на комплексном развитии Засвияжья, выделив строительство социальных объектов.

«В новых образовательных организациях появится почти 1 тыс. мест для школьников и дошколят. Объекты сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта нужны горожанам, поэтому от подрядчиков требуем качественной и слаженной работы, соблюдения графиков строительства», — подчеркнул Алексей Русских.

До конца 2022 года в Засвияжском районе планируется завершить возведение двух детских садов: объект на улице Отрадной идёт к завершению и готовность составляет 95%, а на площадке по улице Шигаева забили сваи и приступили к устройству фундамента.

Подрядчик заявляет, что завершить строительство «коробки» будущего детского сада по Шигаева планируется в сентябре, затем приступят к внутренней отделке и подведению инженерных сетей. Объект возводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», в этом году на его строительство из федерального бюджета дополнительно было выделено более 21 млн рублей.

Помимо этого, в августе в микрорайоне Юго-Западный приступят к строительству нового корпуса Губернаторского лицея № 100 на 550 мест. По информации МБУ «Стройзаказчик», в настоящее время пересчитывается сметная стоимость в связи с ростом цен на строительные материалы, которые в ближайшие дни планируется передать на экспертизу и после её прохождения будут объявлены торги.

Также главе региона представили проект развития нового микрорайона УКСМ. Кроме объектов жилищного строительства, здесь планируется возведение двух детских садов на 270 мест каждый, поликлиники, школы и Ледового дворца. Срок реализации проекта — 2022–2031 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил ход строительства дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк. Он возводится в рамках национального проекта «Демография».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Русских подчёркивал, что «одним из ключевых механизмов развития» Ульяновской области остаются национальные проекты, средства на реализацию которых растут: если в 2021 году было предусмотрено 14,2 млрд рублей, то в 2022 году выделяется 17,3 млрд рублей. Ульяновская область реализует 47 региональных проектов, из них 11 входят в состав национальных проектов.