Артист Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Москва, 1 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, артист театра и кино Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил об этом в беседе с телеканалом НТВ.
Цитата из т/с «Кухня». реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия
Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова, шеф-повара московского ресторана
«Ни в какую больницу я не попадал. Не слушайте глупости», — сказал артист.
По словам Назарова, он чувствует себя хорошо и приходил в больницу просто повидаться с врачом.
Как сообщает ИА REGNUM, некоторые телеграм-каналы сообщили, что Дмитрий Назаров оказался в больнице.
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