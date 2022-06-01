Москва, 1 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, артист театра и кино Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил об этом в беседе с телеканалом НТВ.

Цитата из т/с «Кухня». реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова, шеф-повара московского ресторана

«Ни в какую больницу я не попадал. Не слушайте глупости», — сказал артист.

По словам Назарова, он чувствует себя хорошо и приходил в больницу просто повидаться с врачом.

Как сообщает ИА REGNUM, некоторые телеграм-каналы сообщили, что Дмитрий Назаров оказался в больнице.

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