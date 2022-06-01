* Талибы — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 1 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В афганской провинции Кундуз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли Хабиба Насери, одного из руководителей народного восстания в период падения бывшего правительства Афганистана.

Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправились с командиром на глазах у членов его семьи в районе Рустакабад города Кундуз.

Собеседники издания добавили, что после падения республиканского правительства Насери не выходил из дома и жил в бедности. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об этом ничего не говорят.

Недавно в Кундузе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали офицера и солдата спецподразделения «09» национальной безопасности, судьба которых до сих пор неизвестна.