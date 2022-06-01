Москва, 1 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Первые библиотеки нового поколения, модернизированные благодаря национальному проекту «Культура» в 2022 году, открываются 1 июня в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея и Пермском крае. Из формата книгохранилищ в мультифункциональные центры с инновационным подходом к работе с посетителями ― библиотеки приобрели новый облик и готовы предстать для пользователей в модельном статусе.

Tambov.gov.ru Модельная библиотека нового поколения

Свои двери открывает новая модельная библиотека в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Название населенного пункта в переводе с ненецкого языка означает «северное сияние», и обновленное пространство похоже на это уникальное явление своей легкостью в трансформации, словно оттенки неба быстро сменяются над головой. Здесь предусмотрены десятки вариантов использования площадей, что особенно важно, когда на улице — 50: чем больше функций объединены под одной крышей, тем удобнее библиотека для жителей и туристов.

Ее модернизация не ограничилась ремонтом. Книжный фонд пополнился на 600 экземпляров, появилось высокотехнологичное оборудование, среди которого: шлем дополненной реальности, интерактивные панели и инфокиоск — современный навигатор для посетителей, где можно посмотреть афишу библиотечных событий, узнать о доступных мероприятиях по «Пушкинской карте».

Большое внимание в библиотеке уделяют истории поселка. Сотрудники собирают уникальные краеведческие материалы — архивные фотографии, видео, артефакты, а собственное экскурсионное бюро «Харповедение» превращает библиотеку в полноценный исторический и культурный центр.

На базе учреждения также созданы клубы по интересам, к работе с которыми будут привлечены сотрудники других учреждений культуры поселка Харп: Культурно-спортивного центра и Детской школы искусств. В обновленной библиотеке откроется клуб «ЭкоКрай», направленный на экологическое просвещение жителей поселка и эковолонтерство в коллаборации с местными общественными организациями. Уделили внимание и старшему поколению: библиотека сотрудничает с Домом ветерана «Мядико» и реализует проект «Ямальское долголетие», что позволяет организовать активный досуг для пожилых людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Благодаря модернизации библиотека в Харпе превратилась в пространство не только для спокойного, вдумчивого чтения и уединенной работы за компьютером, но и для разноформатных мероприятий, безграничного творчества и общения людей самых разных возрастов.

Детскую модельную библиотеку открывают 1 июня в Адыгейске Республики Адыгея, что очень символично, в День защиты детей. Это уже вторая модернизированная библиотека в городе. В оформлении интерьера использовали один из символов города — дуб. В виде крон деревьев оформлены стеллажи для книг, под них стилизована входная группа. Изменения коснулись всех площадей: были созданы выставочное пространство, зона индивидуальной работы, игровой подиум, обновленный абонемент и креативное пространство, где будет проходить «Библиопродленка» ― творческие занятия для детей младшего возраста.

В модернизированной библиотеке приятно проводить время с детьми, общаться и учиться новому, это современный креативный центр, где будет интересно каждому жителю города. Юные читатели особенно оценят техническую оснащенность: в библиотеке появились интерактивный стол, современный комплекс «География» с мультимедийной панелью и глобусом, шлемы виртуальной реальности, развивающие программы и оборудование, и, конечно, красочные иллюстрированные издания. Молодежь и более взрослых посетителей порадуют обновленный книжный фонд, пополненный более чем на 1000 экземпляров, доступ к каталогам ведущих библиотек и информационных центров России, в первую очередь к ресурсам Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ), профессиональная техника для проведения мероприятий высокого уровня и повседневной работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

«Создание модельной детской библиотеки нового поколения — это организация современного, комфортного, технологичного интеллектуального пространства, которое поможет привлекать детей с самого раннего возраста к книге и чтению, прививать им уникальный вкус. Нам есть чем удивить посетителей: модульная и многофункциональная мебель; новые интересные книги; комфортное пространство для учебы, игр, самореализации и отдыха с выделенными местами для индивидуальной и групповой работы. Библиотека оснащена современным мультимедийным и звуковым оборудованием, необходимым для проведения культурно-просветительских и досуговых мероприятий», — отметила директор Централизованной библиотечной системы Адыгейска Суриет Хуако.

Еще одно открытие первого дня лета — модельная библиотека в поселке Железнодорожный Пермского края. В рамках модернизации в библиотеке появилось около 1,5 тыс. экземпляров новых современных изданий, среди которых книги в 3D исполнении, яркие иллюстрированные энциклопедии, детская современная литература. Появился доступ к электронному каталогу Центральной библиотечной системы, к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и другим полезным сервисам. Спроектированы новые площадки: залы детской и классической литературы, пространство для чтения и арт-холл, абонемент.

Техническое оснащение — новые ноутбуки, оргтехника, мультимедийное оборудование — превращает библиотеку в комфортное место для продуктивной работы и качественного отдыха. На новый уровень после модернизации вышла и организация мероприятий: в помещениях с модульной мебелью и современным оборудованием можно проводить масштабные и интересные события для большого числа людей.

«Это совершенно другой уровень библиотечной работы — креативный, многофункциональный и высокотехнологичный. Для сельской местности это бесценная новинка», — отмечает библиотекарь Елена Попондопуло.

В Департаменте модельных библиотек Российской государственной библиотеки в Москве внимательно координируют модернизацию учреждений культуры по всей стране.

«Открывать первые модельные библиотеки каждый год для нас очень волнительно. Проект по модернизации учреждений культуры взрослеет вместе с нами, рождает яркие инициативы, новые смыслы. Модельная библиотека — это не просто помещение, ремонт и оборудование. Это качественно новый подход к работе с посетителями в обновленном мультифункциональном пространстве, это интеллектуальные возможности для каждого, инновационные услуги и сервисы, самые новые книжные издания в фонде. Сегодня на культурной карте нашей страны появилось три современных региональных центра притяжения, а к концу 2022 года появится еще 236 библиотек нового поколения. Впервые модельные библиотеки откроются на самых дальних территориях страны, Сахалине и Чукотке, и, таким образом, проект охватит всю территорию России», — рассказала директор Департамента Анастасия Дятловская.

Вице-президент РБА, президент Библиотечной Ассамблеи Евразии, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дудаубеждён в том, что к непростым временам библиотечное сообщество подошло подготовленным: «У нас появилась консолидированная позиция по многим вопросам, наш голос слышен не только внутри сообщества. Появилась Стратегия развития, нас поддерживает Министерство культуры России, и эта поддержка основана на уважении нашей профессиональной экспертизы и компетенций».

В октябре 2021 года жители Приамурья буквально стали ближе к звездам — в Благовещенске после перезагрузки открылась собственная библиотека-обсерватория. Посетители познали тайны астрономии, физики и географии.

«Все занятия, которые мы проводим для детей, направлены не только на обучение. Они помогают эффективно развивать личность, помогают ребенку самостоятельно осваивать окружающий мир, выстраивать активную жизненную позицию. Ну и конечно, на каждом занятии мы демонстрируем детям новые, красочные книги, благодаря которым они могут самостоятельно изучить материал, что развивает интерес к чтению у ребенка, а это наша основная задача как библиотеки», — рассказала заведующий филиалом учреждения Анастасия Куксенко.

Основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью по всей стране открываются модельные муниципальные библиотеки. Сейчас в России работают 611 таких учреждений. Найти ближайшую к дому можно на сайте новаябиблиотека. рф. К концу 2024 года в России будет создано более 1000 модельных муниципальных библиотек.

Модельные библиотеки — это интеллектуальные и образовательные центры, сочетающие в себе эргономичный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Формат подобных культурно-образовательных учреждений имеет массу отличий от привычного представления о библиотеке. В модельной библиотеке есть новейшая компьютерная и копировально-множительная техника, электронные книги, бесплатный Wi-Fi, 3D-принтеры, VR-очки, умные полки книговыдачи и многое другое. Книги и периодика теперь удобно расположены в открытом доступе.