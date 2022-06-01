Ярославль, 1 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Возглавить управление МВД России по Ярославской области может полицейский из Подмосковья. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

odin.ru Алексей Школкин (слева) и Андрей Липилин (по центру)

Речь идёт о 43-летнем начальнике Одинцовского УМВД Алексее Школкине. Представить нового руководителя региональной полиции могут уже в пятницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе могут смениться начальники сразу двух силовых ведомств — УМВД и Следственного комитета. Нынешний руководитель ярославской полиции Андрей Липилин, также приехавший в регион из Московской области, сейчас находится в отпуске. Областное УМВД он возглавляет с 2018 года.