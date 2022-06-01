Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Актёр Дуэйн Джонсон отреагировал на новость о том, что его поклонница пришла на выпускной с его ростовой фигурой. Об этом 1 июня пишет E! News.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

«Это была большая честь для меня. Ты была лучшей выпускницей ​​из всех!» — высказался Джонсон. Ранее девушка по имени Мэл поделилась в своих соцсетях фотографиями с выпускного, на которых она позирует с картонным портретом актёра в полный рост: «Спасибо, Скала, за то, что пригласил меня на выпускной. Мне было так весело. Лучшее свидание, о котором только можно было мечтать», — пошутила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Дуэйн Джонсон заявил о пересъёмках «Чёрного Адама». »… Мы готовимся внести некоторые изменения и добавить последние штрихи к нашему фильму, прежде чем представим его зрителям», — поделился актёр.