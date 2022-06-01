Красноярск, , 10:37 — REGNUM По состоянию на утро 1 июня в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на площади 2,7 тыс. га — в Дивногорске, Емельяновском и Богучанском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом Лесопожарном центре.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заверили в ведомстве, огнеборцы сразу же приступили к тушению. Угрозы населённым пунктам нет.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали семь лесных пожаров на площади 2 тыс. га. Остановлено распространение пяти возгораний на площади 2,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, посещение лесов в Красноярском крае ограничено, действует режим ЧС.

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