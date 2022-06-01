Кемерово, 1 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На городских дорогах Кемерова планируется организовать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Krd.ru Выделенная полоса

«Почти десять лет назад, 1 июля 2012 года, на проспекте Ленина заработали выделенные полосы для общественного транспорта. Новация позволила упорядочить движение, повысить безопасность и пропускную способность на оживлённом проспекте, — уточнил Середюк в своём телеграм-канале. — Сейчас планируем организовать такие полосы на других городских магистралях — где это технически возможно и востребовано».

Полосы для общественного транспорта могут появиться на проспекте Шахтёров, Кузнецком, Советском, Ленина — участки включат в программу безопасности дорожного движения на 2023 год.