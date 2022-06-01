Москва, 1 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день недостатка в запасах лекарств для детей в России нет. Об этом 1 июня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Лекарства

Читайте также: В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита жаропонижающих для детей

«По лекарственным препаратам [для детей] сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Также в сюжете В Башкирии после вмешательства прокуратуры детей обеспечили лекарствами

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в ряде регионов России возник дефицит жаропонижающих препаратов для детей. При этом в Росздравнадзоре назвали это явление временным и пояснили, что отсутствие в аптеках тех или иных лекарственных препаратов связано «исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять — десять раз», а также небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.