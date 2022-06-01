Москва, , 10:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запускающее пилотную ипотечную программу на строительство частных домов своими силами, сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Для оформления ипотеки не требуется заключение договора с профессиональными строительными организациями.

Ставка по таким кредитам не превысит 9%. Максимальный объём заимствованных средств в Москве, Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.