Москва, 1 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запускающее пилотную ипотечную программу на строительство частных домов своими силами, сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Для оформления ипотеки не требуется заключение договора с профессиональными строительными организациями.

Ставка по таким кредитам не превысит 9%. Максимальный объём заимствованных средств в Москве, Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.