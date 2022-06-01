Черкесск, 1 июня 2022, 10:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлена незаконная работа пяти игорных заведений. Их деятельность с использованием компьютерного оборудования и доступа в сеть интернет организовал местный житель. Разоблачили работу игорных клубов сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью МВД по региону. По данному факту в отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по КЧР.
В настоящее время по делу собираются материалы и свидетельства, доказывающие вину подозреваемого.
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