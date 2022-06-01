Черкесск, 1 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлена незаконная работа пяти игорных заведений. Их деятельность с использованием компьютерного оборудования и доступа в сеть интернет организовал местный житель. Разоблачили работу игорных клубов сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью МВД по региону. По данному факту в отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по КЧР.

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«В мае 2022 года подозреваемый <…> оборудовал вне игорной зоны пять помещений персональными компьютерами, где незаконно, в отсутствие каких-либо специальных разрешений проводил азартные игры с использованием программного обеспечения, предоставляющего доступ в сеть Интернет», — говорится в сообщении следственного органа.

В настоящее время по делу собираются материалы и свидетельства, доказывающие вину подозреваемого.

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