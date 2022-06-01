Донецк, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано свыше 350 человек и в том числе — 32 ребёнка. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 31 мая до 08:00 1 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 355 человек, включая 32 ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 38 517 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава.