Новосибирск, 1 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Новосибирске по данным на сегодня, 1 июня, ещё 172 дома на левом берегу реки Обь остаются без горячего водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании.

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Причина — ремонты на трубопроводах больших диаметров, уточнили в СГК.

Так, на пересечении улиц Вертковская-Петропавловская выявлены три дефекта — внешняя коррозия из-за грунтовых вод и отсутствие ливневой канализации, на улице Плахотного причиной дефекта стала внешняя коррозия из-за грунтовых вод, на улице Троллейной выявлено два дефекта — внешняя коррозия и блуждающие токи.