Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На Камчатке завершилась акция по приёму у населениях старых автопокрышек. За месяц в пункты в Петропавловске-Камчатском и Елизове было сдано более 35 тыс. шин общим весом более 350 тыс. кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Покрышки

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Всего за два года проведения акции жители Камчатки сдали 220 тыс. старых покрышек.

«Все шины будут переработаны в резиновую крошку, которая добавляется в тротуарную и дорожную плиту. Также из крошки изготавливают резиновое покрытие для детских площадок», — пояснила заместитель министра ЖКХ Камчатки Виктория Расулова.

За каждую сданную покрышку жителям Камчатки платили 100 рублей — один человек мог принести в пункт приёма только два комплекта старой авторезины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в ходе экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрано 3 тыс. 258 кубометров или порядка 26 тыс. старых зимних автомобильных покрышек.