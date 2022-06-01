Донецк, , 10:25 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли три населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В 9:55 с позиций в Новомихайловке был открыт по Петровскому району Донецка. Выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 9:25 из Курдюмовки боевики обстреляли посёлок Гольмовский, выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Ещё одна атака велась из посёлка Новгородское. Оттуда украинские артиллеристы выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.