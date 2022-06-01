Москва, 1 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Возведение трассы М-12 от Москвы до Казани стало дороже на 30% от запланированного. Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Rosavtodor.ru Строительство дороги

Изначально стоимость строительства скоростной автотрассы оценивалась в 630 млрд рублей, но после прохождения Главгосэкспертизы проект может подорожать примерно на 190 млрд рублей. Как уточнил спикер, возросли затраты на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз строительных материалов.

«Это она стоила изначально, сейчас мы еще два участка до конца досчитаем, и удорожание будет порядка 30%. Я могу сказать, что даже если мы пересчитаем новую стоимость на километры, то за счет технических решений и новшеств, которые есть, средняя стоимость одного километра будет дешевле, чем многие другие трассы, которые мы строили раньше», — цитирует РИА Новости Петушенко.

ИА REGNUM напоминает, скоростная дорога М-12 «Москва — Казань» протяженностью 811 км объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарию.

Читайте также: Нацпроект поможет значительно сократить путь между Москвой и Казанью

Читайте также: Глава Татарии облетел стройку на трассах М-12 и М-7