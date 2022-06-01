Пекин, , 10:31 — REGNUM Международную и региональную безопасность не получится обеспечить, усиливая военные блоки. Об этом член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил 1 июня в видеообращении к участникам VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что глобальная безопасность неделима. Ни одна из стран не может и не должна стремиться к собственной безопасности за счёт безопасности других.

«Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путём укрепления военных блоков, создания железного занавеса», — сказал Ван И.

По его словам, взаимовыгодный путь к безопасности лежит исключительно через твёрдое следование концепции взаимовыгодного сотрудничества и внимание к безопасности других стран.

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