Москва, , 10:24 — REGNUM Сотрудничество Москвы и Пекина на фоне развязанной коллективным Западом гибридной войны против России получит новые возможности для расширения. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 1 июня в видеообращении к участникам VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Флаги России и Китая Mil.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в китайском языке слово «кризис» представляет собой сочетание двух иероглифов: «опасность» и «возможность».

«Уверен, гибридная война, развязанная коллективным Западом против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайской практической кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил о намерении России и Китая развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчётах между двумя странами. По его словам, на национальные валюты уже приходится четверть товарооборота Москвы и Пекина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил, что санкции Соединённых Штатов в некотором роде даже сыграли на руку Москве и Пекину. По его словам, многие в Китае «расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса».

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