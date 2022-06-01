Москва, , 10:24 — REGNUM Жители Москвы выбрали экспонат, который будет представлять Государственный исторический музей в год его 150-летия, сообщается на портале мэра столицы.

Исторический музей Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» москвичи отдали предпочтение уникальному кокошнику, изготовленному в Центральной России в первой половине XVIII века (более 178 тысяч голосов, 29%).

На втором месте — золотой, который является самой крупной из дошедших до наших дней золотых русских монет XV–XVI веков (20% голосов), на третьем — стакан-кунштюк, уникальное произведение из стекла с пейзажным изображением, между стенок (18% голосов).

Как сообщает ИА REGNUM, Государственный исторический музей — крупнейший национальный исторический музей России основан в 1872 году.

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