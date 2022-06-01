Орел, , 10:24 — REGNUM Более двух десятков переселенцев с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик трудоустроены в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

За работой

« В настоящее время в банке вакансий для беженцев имеются сведения о наличии почти тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей, 25 из них — с предоставлением жилья», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас трудоустроено 24 человека. Так, Мценская центральная районная больница приняла на работу медсестру и на стажировку — врача-бактериолога. Гипермаркет «Европа» принял на работу кондитера, ещё одного человека трудоустроили на должность специалиста в отделе образования администрации Мценского района. Несколько человек работают на сельхозпредприятии «Знаменский СГЦ», в частном гостиничном комплексе и детском санатории «Орловчанка». Сразу 11 переселенцев приняты на работу в ООО «Русь» — подсобными рабочими, плотниками, механизаторами.

На данный момент заявления на помощь в трудоустройстве направили 39 человек из более 1030 граждан, принявших участие в опросах службы занятости и находящихся в трудоспособном возрасте, у 31 человека — гражданство России. Как уточнили в пресс-службе, из общего числа опрошенных высшее образование имеют 18% — в регион приехали экономист, менеджер по персоналу, радиоинженер, врач-бактериолог, провизор, учитель музыки, юрист, переводчик, горный инженер-механик, экономист, инженер-строитель, учитель английского языка, зоотехник, ветеринарный врач. 49% имеют профессиональное образование, а более 30% профессии не имеют.