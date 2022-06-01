Черкесск, , 10:21 — REGNUM Карачаево-Черкесия стала антилидером в России по качеству предоставления услуги «Запись к врачу», предоставляемой на сайте «Госуслуги». Для жителей республики стало проблемным записаться на прием в медучреждения из-за возникающих технических и организационных ошибок. Такой вывод был сделан специалистами Министерства цифрового развития РФ и Минздрава, исходя из показателей за апрель 2022 года.

Госуслуги Mosreg.ru

В топ-10 субъектов РФ, где возникало множество ошибок также вошли еще два региона Северо-Кавказского федерального округа — Чечня и Северная Осетия. Первая заняла в рейтинге некачественной работы сервиса «Запись к врачу» восьмое место, вторая — десятое.

В Минцифре РФ потребовали от регионов улучшить качество онлайн-записи на прием к врачу.