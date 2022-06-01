Ижевск, 1 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего в отношении 46-летнего жителя Ульяновска. Преступление было совершено в 2003 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Pixabay.com Убийство

По данным следствия, в марте 2003 года, когда обвиняемому было 27 лет, он вместе с двумя соучастниками находился в квартире 52-летнего знакомого. На фоне неприязни из-за ранее возникшего конфликта приятели начали избивать мужчину руками и ногами, затем отвезли потерпевшего на территорию Камбарского района, где продолжили избиение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Соучастники обвиняемого были осуждены в 2003 и 2013 годах. Сам он был объявлен в розыск, спустя более 18 лет после происшествия он был задержан на территории Ульяновской области.

«За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1963 и 1983 года рождения, которых обвиняют в убийстве и разбое, совершенном 18 лет назад.

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