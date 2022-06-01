Москва, , 10:15 — REGNUM В настоящее время в Подмосковье реализуется более 120 проектов импортозамещения с объемом инвестиций 104 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв, рассуждая о том, как российский бизнес адаптируется к новым экономическим условиям, вызванным санкциями.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сказать, что одним будет проще адаптироваться, а другим сложнее, наверное, было бы неправильно. Как показала практика, большинство отраслей в той или иной степени зависят от иностранных товаров, оборудования или компонентов. В создании условий для них важна роль государства. На законодательном и исполнительном уровнях необходимо оперативно обеспечивать поддержку предпринимателям — и финансовую, и правовую, и организационную, — сказал Головнёв. — В этом плане Московская область идет с опережением: оказывается помощь в реализации новых бизнес-проектов, в сохранении партнерства с иностранными компаниями и развитии стратегически важных направлений. Уже сегодня в Подмосковье реализуется более 120 проектов импортозамещения с объемом инвестиций 104 млрд рублей. Они позволят создать 14 тысяч рабочих мест. Льготные кредиты получают системообразующие предприятия — выдано 75,6 млрд по 32 заявкам. Предоставляются земельные участки под инвестпроекты за 1 рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ на скорость адаптации российского бизнеса к санкциям будет влиять курс рубля, цена кредитов и объём внутреннего потребительского спроса.

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