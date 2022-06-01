Ярославль, 1 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Подрядчик не смог поставить в Ярославль 20 комбинированных дорожных машин на базе КАМАЗов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы муниципалитета Ярославля.

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Контракт на закупку техники в лизинг для муниципального учреждения «Горзеленхозстрой» городские власти заключили в декабре 2021 года. Срок поставки был до 31 марта 2022 года. Но техника не пришла до сих пор.

«В настоящее время техника не поставлена в связи с возникновением обстоятельств, повлекших невозможность исполнения муниципального контракта и необходимостью внесения изменений в существенные условия контракта, связанных с ограничительными мерами против Российской Федерации», — говорится в материалах муниципалитета.

Впрочем, на исполнение этого контракта и денег в бюджете Ярославля пока нет. По трём другим контрактам техника поставлена в полном объёме — всего в «Горзенехозстрой» поступило 85 машин для содержания города.