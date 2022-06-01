Шанхай, Китай, , 10:14 — REGNUM Крупнейшая временная больница для пациентов с COVID-19 в Шанхае, открытая во время недавней вспышки инфекции была закрыта, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Шанхай (сс) pedroserapio

Больница, которая была создана в Шанхайском национальном выставочном центре, начала принимать пациентов с 9 апреля. Более 174 000 пациентов в мегаполисе получили там лечение во время вспышки. Последняя группа пациентов покинула больницу 30 мая.

Данные показывают, что наибольшее число пациентов, поступивших в больницу за один день, составило 46 902 человека, при этом наибольшее число пациентов, поступивших за один день, составило 11 532 человека. Среднее время пребывания в больнице составило 7,4 дня.

Еще одна временная больница, которая была первой в своем роде во время недавней вспышки и была создана в выставочном и конференц-центре Shanghai World Expo, была закрыта на прошлой неделе.