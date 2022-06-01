Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Украинским боевикам становится все сложнее поддерживать боевой дух при продолжающихся артиллерийских обстрелах ВС России, сообщила министр армии США Кристин Уормут.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По ее словам, проблемы с моралью у ВСУ возникли после того, как боевые действия сосредоточились на территории Донбасса.

Она также обратила внимание на то, что ВС Россия эффективно и массово применяют против украинских боевиков артиллерию.

«Сейчас идет упорный артиллерийский бой. Будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил», — приводит слова Уормут портал UrduPoint.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.