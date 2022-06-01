В США заявили о сложностях поддержания боевого духа боевиков ВСУ
Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Украинским боевикам становится всё сложнее поддерживать боевой дух при продолжающихся артиллерийских обстрелах ВС России, сообщила министр армии США Кристин Уормут.
По ее словам, проблемы с моралью у ВСУ возникли после того, как боевые действия сосредоточились на территории Донбасса.
Она также обратила внимание на то, что ВС России эффективно и массово применяют против украинских боевиков артиллерию.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.