Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Украинским боевикам становится всё сложнее поддерживать боевой дух при продолжающихся артиллерийских обстрелах ВС России, сообщила министр армии США Кристин Уормут.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По ее словам, проблемы с моралью у ВСУ возникли после того, как боевые действия сосредоточились на территории Донбасса.

Она также обратила внимание на то, что ВС России эффективно и массово применяют против украинских боевиков артиллерию.

«Сейчас идет упорный артиллерийский бой. Будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил», — приводит слова Уормут портал UrduPoint.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.