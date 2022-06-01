Москва, 1 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На скорость адаптации российского бизнеса к санкциям будет влиять курс рубля, цена кредитов и объём внутреннего потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Сейчас под ударом находится прежде всего сфера услуг из-за высокой инфляции и падения реальной покупательной способности населения. Общественное питание, досуг и отдых, платные медицинские услуги, дополнительное образование испытывают наибольшее напряжение, — сказал Сафонов. — Автомобилестроение тоже в сложном положении, поскольку тут несколько факторов: падение спроса, необходимость больших инвестиций в создание собственной системы производства комплектующих, удорожание комплектующих из-за изменения цепочек поставок. Безусловно, необходимо видеть и проблемы портов, которые фактически потеряли возможность обрабатывать экспортно-импортные грузы в рамках санкций».

По его словам, легче всего пройдут адаптацию компании, связанные с производством продуктов питания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Строганов рассказал, какие шаги должны предпринять власти РФ для того, чтобы облегчить предпринимателям процесс адаптации к новым экономическим условиям.