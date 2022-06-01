Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Юрий Берестов назначен главным архитектором Ростова-на-Дону. Он приступил к исполнению обязанностей 31 мая. Должность долгое время оставалась вакантной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«В замещаемой должности Юрий Берестов будет курировать вопросы реализации генерального плана, архитектуры и дизайна городской среды, инженерного и транспортного обеспечения территорий, разработки документации по планировке территорий», — уточнили в городской администрации.

Главный архитектор южной столицы — уроженец Батайска. Он окончил Ростовский строительный техникум по специальности «Архитектура», затем — Ростовский инженерно-строительный институт, работая лаборантом кафедры строительной механики института. Трудовой стаж Юрия Берестова превышает 40 лет.

Много лет он работал главным архитектором в администрации Советского района Ростова-на-Дону. Затем перешёл в городской департамент архитектуры и градостроительства города, трудился в администрации Таганрога.

ИА REGNUM сообщало, что возглавляет городской департамент архитектуры и градостроительства Глеб Мельников. Берестов занял должность заместителя городского департамента.