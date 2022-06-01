Воронеж, , 10:09 — REGNUM V Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» состоится в Центральном парке города 4 июня, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. В этом году фестиваль состоится в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Герб Воронежской области

Участниками фестиваля станут фольклорные и этнографические ансамбли, мастера-ремесленники, творческие коллективы культурно-досуговых учреждений всех муниципальных образований области.

Откроется фестиваль театрализованной программой «Россия молодая» на сцене Зелёного театра. На главное аллее парка будет работать площадка «Один день в Петровской деревне». На всей территории Центрального парка будут работать интерактивные пространства, объединенные тематикой Петровской эпохи.

Запланированы также выставки традиционных народных костюмов Воронежской области и кукол в костюмах Петровской эпохи, выступления лучших фольклорных и вокальных коллективов, солистов, гармонистов. В рамках фестиваля будет работать литературная гостиная «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» с участием чтецов и любительских народных театров.

Завершит фестиваль концертная программа «Землю русскую восславим» с участием ведущих фольклорных и вокально-хоровых коллективов Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Рязанской областей.