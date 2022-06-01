Французская Республика, , 10:08 — REGNUM Санкции Евросоюза против российской нефтяной отрасли обернутся катастрофой для покупательской способности французов. Об этом 1 июня заявила бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала France 2.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», — сказала Ле Пен.

На слова телеведущей о том, что европейские страны, отказавшись от покупки российского топлива, лишат Россию миллионов евро, которыми может быть оплачена спецоперация на Украине, Ле Пен ответила, что Москва всё равно будет продавать нефть в другие страны.

Также она раскритиковала решение о введении санкции до того, как Европа договорилась с другими странами о дополнительных поставках сырья. По её словам, этот выбор приносит в жертву покупательную способность.

Напомним, 31 мая страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит, в частности, частичное эмбарго на импорт российской нефти.

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