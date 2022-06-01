Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Компания Marvel Studios изменила номинацию премии «Эмми», на которую ранее выдвинула сериал «Соколиный глаз». Об этом сообщил портал The Direct.

Соколиный глаз и Кейт Бишоп Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США

Изначально студия выдвинула шоу в номинации «Лучший мини-сериал» — сейчас оно уже представлено в категории «Лучший комедийный сериал». Как отмечает издание, это может быть связано с тем, что Marvel планирует выпустить продолжение «Соколиного глаза», однако официального подтверждения о разработке второго сезона не было.

ИА REGNUM напоминает, что «Соколиный глаз» был создан Джонатаном Игла для сервиса Disney Plus — сериал основан на персонажах Marvel Comics Клинте Бартоне (Джереми Реннер) и Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), известных как Соколиный глаз. Премьера шоу состоялась в ноябре 2021 года.

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