Молдавия, 1 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Гей-парад, анонсированный в рамках ЛГБТ-фестиваля Moldova Pride в Кишинёве, не состоится. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан в своём телеграм-канале.

ЛГБТ-флаг

«Сообщаю, что запланированный гей-парад не получил разрешение муниципалитета», — написал градоначальник.

Он не уточнил, касается это только гей-парада или всей программы ЛГБТ-фестиваля. Ранее Молдавско-Кишиневская митрополия призвала запретить проведение Moldova Pride, так как подобные мероприятия разрушают моральные устои общества.

До этого депутаты Народного собрания молдавского автономного территориального образования (АТО) Гагаузия приняли постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений» на территории АТО, когда узнали, что молдавские власти согласовали Moldova Pride.

Напомним, ЛГБТ-фестиваль в Кишинёве планировалось проводить с 13 по 19 июня. Гей-парад должен был завершить серию мероприятий.