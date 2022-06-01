Москва, 1 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Конкурентные преимущества германских компаний планомерно снижаются из-за подорожания сырья и логистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Picserver.org Инфляция

«Уровень инфляции до конца 2022 года в Германии может подняться до отметки 9-9,5%, — сказал Сафонов. — Шестой санкционный пакет ещё более осложнит ситуацию со стоимостью энергоресурсов. А экономические власти Германии ограничены в возможности влиять на инфляцию из-за высокой степени интеграции в принятии решений с ЕС. Власти не могут одновременно увеличивать расходы на поддержку Украины, модернизацию собственной армии и помощь бизнесу. Конкурентные преимущества германских компаний из-за роста стоимости сырья, логистики постепенно снижаются. А это прямая угроза росту безработицы и падению реальных доходов населения, что, в свою очередь, будет снижать бюджетные возможности «завести» экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что принятие шестого пакета антироссийских санкций лишь ухудшит экономическое положение ФРГ.