Самара, 1 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Защита жизни, здоровья и прав каждого ребенка является одной из первостепенных задач государства и общества. Об этом сообщил 1 июня глава Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя жителей региона с Днем защиты детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей и встреча Путина с многодетными семьями — трансляция»

Он сообщил, что дети всегда были и остаются важнейшей ценностью, источником неиссякаемой радости и самых светлых надежд.

«И от нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, кем станут, в какое будущее мы их поведем. Защита жизни, здоровья и прав каждого ребенка — одна из первостепенных задач государства и общества, приоритетное направление в деятельности педагогов, врачей, социальных работников», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.

Азаров отметил, что сейчас дети подвержены многим негативным влияниям и опасностям.

«И потому с такой тревогой, сочувствием и болью самарцы восприняли трагедию детей Донбасса. И я горжусь тем, что наши земляки дружно откликнулись на призыв о поддержке семей, покинувших свою родную землю, чтобы обрести свой второй дом на волжских берегах», — сообщил Азаров.

Он пожелал жителям крепкого здоровья, оптимизма, мира, благополучия, и добра.