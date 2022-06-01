Москва, 1 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Москве в ночь с 31 мая на 1 июня на стены здания посольства США спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми. Активисты, устроившие акцию, приурочили её к Международному дню защиты детей, передают РИА Новости.

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Видео демонстрирует, что американские военнослужащие «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса».

Организаторы перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует власти Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в День защиты детей председатель думы Чукотки Валентина Рудченко напомнила о чудовищных преступлениях украинских фашистов, которые на протяжении восьми лет методично обстреливают мирные города Донбасса.

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